韓國女星權恩妃因參選秀節目《PRODUCE 48》組成限定團IZ*ONE出道，團體解散後目前以SOLO歌手身分活動的她，近期因參加「WATERBOMB SEOUL 2023」好身材引發熱議，被封為「水彈女神」，人氣再度飆升；怎料她近期在大學慶典演出時因服裝引發爭議，讓部分粉絲不滿，希望換掉造型師。

權恩妃20日受邀參加大學慶典表演，卻因造型遭部分網友批評「太煽情」，影片中可見權恩妃穿著露出肩頸、事業線以及側腰的上衣，搭配褲裙，展現好身材，而這也導致相關話題在韓網發酵。

有部分粉絲指責公司自Waterbomb爆紅後，疑似刻意讓她延續火辣形象，而認為公司不該將她「性商品化」，紛紛留言希望可以換造型師「我沒想到會在我的生日看到偶像穿得那麼露上台表演，非常遺憾且傷心，希望公司能做出妥善的處理」、「粉絲從Waterbomb開始就一直抗議服裝問題，沒想到卻越來越糟」。

不過，多數人認為權恩妃的服裝並沒有什麼問題「只是她胸部比較豐滿，才會讓人覺得比較暴露吧？！」、「身材太好不管穿什麼衣服看起來都辣」、「有問題的不是她，而是那些戴著有色眼鏡看待的人」。

影片嵌入自DaftTaengk YouTube

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