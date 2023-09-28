日本男排在杭州亞運銅牌戰擊敗卡達，奪得本屆銅牌，為了備戰巴黎奧運資格賽以及世界盃，日本男排極力培養新血，19歲的高橋慶帆也是陣中眾多年輕好手之一，除了他的高超球技外，高橋慶帆也因長相帥氣、配上中分瀏海的造型，被不少粉絲認為撞臉日本男星橫濱流星。

身高193公分的高橋慶帆是法政大學男排校隊的王牌球員，殺球和攔網的高度都能超過350公分，他的父親是伊朗人，母親則是日本人，慶帆在波斯語中則是「世界」的意思。去年代表日本出征亞洲U20男排錦標賽奪下冠軍，當時也曾和中華隊過招，最終日本以3比0勝出。

今年是高橋慶帆首次入選日本成人國家隊，本屆亞運會7場比賽下來，高橋慶帆有5場榮獲全隊最高分，平均一場比賽可攻下16.1分，被譽為日本男排未來希望。日本男排本屆亞運4強賽不敵中國大陸，不過在銅牌戰一雪前恥，3比1擊敗卡達，讓男排項目至少沒有空手而回。

高橋慶帆五官深邃，濃眉大眼以及高鼻樑的帥氣外型，讓一票微博網友暴動了，「雖然很不情願，但我承認日本排球隊這個31號高橋慶帆，確實顏值在我之上。」除了撞臉橫濱流星外，也有人說他神似日本傑尼斯夯團「Snow Man」的RAUL。另外日本男排高橋藍、石川祐希，也是外貌實力兼具的人氣球星。