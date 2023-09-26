朱惕之頒給參與研討會的各國專業人士紀念座。（王揚傑攝）

朱惕之（左四）主持「新北市政府2023災害管理國際研討會」開幕典禮。（王揚傑攝）

新北市政府2023災害管理國際研討會今（26）日舉行開幕典禮，由副市長朱惕之主持，大會以「大規模災害防救對策與精進作為」為主題，邀請英、法、日、韓、新等國專業人士分享最新災害管理經驗，期提升防救災跨國城市間的合作關係，並強化國際人道救援效能。

研討會邀請英國倫敦消防局副局長David O’Neill MBE、法國消防高等學院中校Laurent LECOMTE、Eric MARCHEL、日本東京消防廳警防部長木下修、韓國首爾消防災難本部現場運營部團長李雄紀及新加坡民防部隊副局長薛守德等各國專家，另也請到行政院災害防救辦公室主任吳武泰分享國內災害各項避難作為，東道主新北市消防局長李清安亦分享科技應用於防救災上的經驗。

朱惕之表示，透過國際研討會的活動，加強國際間不同城市的交流，可以為新北市府防災團隊帶來激盪及助益，透過與各國代表針對各類災害防救相關經驗交流與分享，我們將積極拓展國際間防災交流與合作，期能從中學習更完善應變機制，持續為新北市營造安心、安定、安全的環境。

李清安表示，國際交流為新北市長期耕耘的目標，今年度辦理國際防災周系列活動，9月初即邀請英、法教官團來台交流，透過國際城市間研討交流，汲取他國城市實務經驗，並展現新北市在防災智能科技開發及國際救援的實力。