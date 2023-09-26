「人權觀察」（Human Rights Watch）今天表示，美國入侵伊拉克過了20年，華府仍辜負阿布賈里布（Abu Ghraib）監獄受虐倖存者，未向他們提供任何賠償管道。

人權觀察（Human Rights Watch）華府地區主任葉格爾（Sarah Yager）說：「20年過去了，當時遭受美方人員施予酷刑的伊拉克人，至今仍沒有明確管道可提出索賠，或獲得美國政府任何形式的平反或承認。」

葉格爾說：「美國官員曾表示，他們希望把酷刑留在過去；但對許多伊拉克人及其家人而言，被虐待的長期烙痕仍天天困擾著他們。」

人權觀察採訪了一些人當年被關在阿布賈里布監獄的囚犯，其中受訪者塔勒布（Taleb al-Majli）說自己曾出現在一張被廣泛報導的照片中，此照片顯示美軍將一群赤身裸體、戴著頭罩的囚犯堆成一座人體金字塔。

塔勒布說，他遭到性羞辱；他們放狗咬人、用水管施虐。他被關了16個月後，在沒有罪名指控下獲釋，但因為受創傷，他不斷咬自己的雙手和手腕，所留下的疤痕讓他無法再穿短袖。

塔勒布告訴人權觀察說：「這1年4個月徹底改變我的人生，生活變得更糟，摧毀我，也毀了我的家庭。」人權觀察尚無法核實塔勒布的全部說法。

法新社報導，至少有11名美國士兵因在阿布賈里布監獄施虐而被定罪；但批評人士表示，處罰很輕，而且當局高層中沒人被起訴。

人權觀察表示，該組織無法為阿布賈里布監獄受害者找到可索賠的法律途徑，無論是美國或伊拉克都沒有這管道。

據估計，2003年至2009年期間，美國領導的聯軍曾拘留大約10萬名伊拉克人。

人權觀察引述紅十字國際委員會（ICRC）2004年的一項調查發現，以美國為首的聯軍軍事情報部門估計，有7到9成的被捕人員是遭到冤枉的。