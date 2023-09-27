央行昨（26日）發布報告指出，外資過去三年半在台股賣股702億美元，加上同期間收穫552億美元的股利，獲利了結資金高達1254億美元（約新台幣4兆）此事引發網友們熱烈討論，有不少人看到外資未實現獲利還有3327億美元（約新台幣10兆）心頭一驚，擔憂後續賣壓仍大。

央行觀察外資策略，以長期布局績優股為主，適時汰弱留強，並搭配各種交易方式獲利，台股大幅震盪之際，外資逢高調節持股，成果斐然。以台積電為例，外資趁著國人追漲之際獲利了結部分持股，持有台積電的比例從2017年的79.7%，到今年9月15日降至72.4%，同一時間，本國自然人股東增加近百萬人。

此事引起熱議，其中央行提到，「扣除匯入本金，外資帳上仍握有未匯出的龐大獲利3327億美元」更讓投資人關注，「台股繼續跌，股匯繼續雙殺」、「還會繼續下去，美債一直跌，錢不夠就收刮台灣」、「要賣擋不住的意思？預警宣告…未實現」、「趁你選舉提款超爽的，每四年就大賺」、「領不完的提款機。」

不僅如此，有網友質疑央行不升息以及新台幣不斷貶值等狀況都加劇外資提款，「央行不敢動利率怕房價崩，那就是準備股匯雙殺」、「台美利差擴大啊，央行拿未來做現在的維穩，可憐」、「央行凍升息神操作」、「台幣那麼爛又不升息，當然空爆台股。」