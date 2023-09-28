台灣首艘潛艦國造原型艦「海鯤號」28日舉行下水儀式，總統蔡英文親自擲瓶，更說「歷史將會永遠記住這一天」。而「國造潛艦專案小組」召集人黃曙光日前在內部簡報中爆料，「有一位立委一直在搞」，還稱有軍火商賣國，把資料直接丟給中共大使館。對此，前立委蔡正元直接發文砲轟「幹XXX」，並指出「一位立委」一定是國防委員會、也一定是民進黨立委，怒斥民進黨不只口罩、疫苗、快篩、雞蛋撈錢，連潛艦國造的錢都要撈。

據《ETtoday》報導，黃曙光近日在內部簡報中分享，不要以為國內的軍火商就不會賣國，或是不會去破壞國軍建案。他透露，有一家廠商因為沒有標到，「就把資料丟給中共大使館」，讓中共回頭找對方國家進行施壓。談及過程中不接受軍方長官、民代、政府官員關說，避免專案執行壓力時，黃曙光還舉例說，「有一個立委一直在搞」，為了一些蠅頭小利，但在他明令要求下，該立委就碰不到。而黃曙光在今（28）日下水典禮後也被媒體追問，究竟賣國軍火商、特定立委是誰？黃曙光僅回答：「我不知道，你們自己去猜猜吧。」

首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）28日亮相，蔡英文總統致詞時強調，歷史將會記得這天，過去被視為不可能任務，但潛艦就在眼前，更是守護國家具體實踐。（陳信翰攝）

蔡正元今在臉書發文指出，這「一個立委」一定是國防委員會的立委，一定是民進黨立委，如果是國民黨立委，黃曙光早就脫口說出了，綠媒也早就鬧翻天了，所以一定是民進黨立委。

蔡正元也直接飆罵，「幹XXX！口罩的錢讓民進黨人撈也就算了，疫苗的錢你們也要撈，快篩劑的錢你們還要撈，現在雞蛋的錢你們繼續撈，連潛艦國造的錢，你們還是要撈。民進黨你的名字不是小撈撈，而是撈到死」。