桃園市八德區有名男子日前到銀行欲匯款20多萬元，由於金額較大加上男子神情有異，引起銀行行員關切，隨即通報警方到場了解。經詢問後，男子說自己在網路上認識女網友，經介紹而投資普洱茶餅，認為買低賣高可獲高額報酬，警方趕緊查證該可疑帳號所有人並非從事茶業買賣，才勸說男子打消匯款念頭。

八德警分局表示，28日12時許有名52歲林姓男子至介壽路新光銀行要匯款新台幣20萬7500元，經行員關懷後發覺有異，通報警方。八德派出所副所長黃思齊及警員簡永承趕往現場關懷。

警方說，林男從事裝潢工，自稱在臉書上認識1名女網友，經由女網友介紹買賣茶餅生意，認為投資普洱茶餅只要用買低賣高手法便可以獲得高額報酬，女網友以話術誘騙林男投資，林男立即前往新光銀行要匯款20萬7500元給對方指定帳號，所幸遇到機警的銀行行員喜字詢問林男匯款用途，直覺有異趕緊報警。

警方抵達現場後，林男稱該筆經費是要拿來購買茶葉的錢，但警方查詢該帳號發現有資金進出頻繁，且帳號所有人是從事電子行業，與茶葉買賣無關，雖然該可疑帳號是沒有被警示的帳號，但是帳戶所有人並非從事茶葉買賣。

警方也出示警政署最新版詐騙文宣給林男觀看，並輔以實際案例告知林男此為典型「假投資真詐騙」手法，林男這才打消匯款念頭，成功阻止20多萬辛苦錢落入詐騙集團口袋。