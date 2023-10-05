立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人徐千晴在臉書發文，指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，像「詐騙集團」、讓人卻步，鄭提告求償60萬元，台北地方法院判決駁回鄭的請求、徐免賠。可上訴。

這起官司是因台灣民眾黨主席柯文哲今年5月2日說，低薪是教育出問題，因為教出來的學生沒有那個價值，言論引發輿論熱議，隔天，民進黨立委鄭運鵬今在臉書PO出民眾黨以基本工資2萬6400元的徵地方黨工，狠酸「驗證柯文哲說用香蕉只能請猴子的理論」。

民眾黨發言人徐千晴反擊，民眾黨本次擴大徵才，條件也高於市場行情，公開透明，職務內容本就會根據薪資與資歷調整，這個職缺提供職場新鮮人，求職者自會評估是否合理，許多新鮮人甚至頗有經驗者都來應聘。

徐千晴說，「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步。」鄭運鵬提民事訴訟，要求徐千晴賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。