2024大選啟動藍白合，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞針對雙方幕僚見面磋商，批不知柯辦發言人戴于文所謂「國民黨目前已讀不回」說法從何而來？柯文哲競選辦公室發言人戴于文說，針對柯辦三項具體主張「公開會面、政策辯論、比民調、輸退選」，仍期待國民黨除了持續堆疊善意等說法外，能有正面回應。

戴于文回應，柯文哲競選辦公室針對國民黨心心念念想談藍白與在野整合，早已明確回應，本辦秉持「公開透明」、避免「密室政治」原則，希望能公開會面、政策辯論、最後以民調方式順應民意，推舉在野最強候選人，完成政黨輪替。

戴于文表示，針對柯辦三項具體主張「公開會面、政策辯論、比民調、輸退選」，仍期待國民黨除了持續堆疊善意等說法外，能有正面回應。

戴于文表示，與國民黨溝通需秉持「公開透明」的原則，避免密室協商政治，不過戴于文也強調，公開的形式，可以透過雙方幕僚磋商後決議。