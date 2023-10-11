台灣詐騙案手法層出不窮，蔡英文總統今天表示，由數位部規畫的「111」簡訊平台24日將正式啟用。從今年1月到8月，針對各電信網路詐騙類型已查獲 2267件犯罪集團，查扣不法犯罪所得超過49億元。未來，政府會持續結合跨部會、跨民間力量，從前端阻卻，後端全力查緝，守護國家社會的安全。

蔡英文今天下午出席「2023臺灣資本市場論壇-透視詐騙全面反擊」表示，詐騙在臺灣社會已經讓很多民眾感到不安與紛擾，也讓政府機關知道這是一個棘手但要傾全力處理的事情。詐騙手法層出不窮，不僅影響民眾的生活，也危害資本市場的健全運作。政府非常重視打擊詐騙，過去這段時間也凝聚各單位的力量，落實各項策略。

她提到，政府除了完成「打詐五法」的修法、加重詐欺罰則，也在今年5月以「打詐1.5」的方案，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面向，努力降低詐騙案件。行政院也進一步成立「打詐辦公室」，負責統籌和協調各部會的資源，依詐騙的型態，滾動式修正相關策略。

雖然科技日新月異，讓詐騙衍生出多種型態，但蔡英文指出，我們可以運用科技阻斷詐騙的發生。像是刑事局就和Whoscall合作，新增不同的來電警示；數位部也有輔導電商，導入物流隱碼服務，大幅降低物流端的個資外洩。

根據警政署統計詐欺的六大手法，第一名就是投資詐騙，而且大多是利用簡訊，吸引民眾加入群組後進行詐騙。政府也注意到有許多假冒政府發出的詐騙簡訊，因此數位部也已經規畫完成「111」簡訊。

她表示，以後大家收到簡訊時，只要看到手機上的訊息是顯示「111」，就可以知道這是來自政府機關的簡訊，讓大家更清楚來分辨真假。現在這個系統已經進入最後測試階段，10月24日「111」短碼簡訊平台將正式啟用。當天，她也會操作示範發出顯示「111」號碼的簡訊，宣示政府打詐的決心。

政府也和電信業者合作，新增攔阻機制。她舉例，今年1月到8月，我們攔阻了超過550萬則詐騙簡訊；在境外電話詐騙上，也攔截超過1570萬通。同時，政府也和LINE、Google等公司合作，下架涉嫌詐騙的帳號及冒名投資的廣告，從源頭阻斷詐騙的資訊流。

蔡英文認為，如果已經接到詐騙簡訊，或被詐騙集團要求到ATM轉帳，我們就要阻斷詐騙的金流，讓人民的財產損害降到最低。政府已經和全國38家銀行業者合作，強化轉帳的防詐措施。今年1月到8月，在銀行臨櫃攔阻民眾受騙的案件，超過7000件，攔阻金額超過48億元。

她也提到，近來，詐騙集團常利用保單借款，進行投資型詐騙，警政署也和壽險業者合作，強化從業人員的教育訓練，針對保戶的保單貸款、解約等，提高警覺，降低保單被詐的風險。

在懲處詐騙的部分，蔡英文表示，政府成立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」來整合檢警調，擴大打擊詐騙。從今年1月到8月，針對各電信網路詐騙類型，已經實施15波查緝專案，查獲2267件犯罪集團，查扣不法犯罪所得超過49億元。

她宣示，打擊詐騙，政府要做的工作還有很多，也不能鬆懈。未來，我們會持續結合跨部會、跨民間單位的力量，從前端阻卻，後端全力查緝，一定要減少詐騙案件，守護國家社會的安全，也期盼民間協助政府持續精進策略，讓打詐工作發揮更大的功效。