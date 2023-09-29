新北市新莊分局特別邀請擁有31萬粉絲追蹤的網紅「王依渟」擔任反詐騙宣導大使及拍攝宣導短片。（圖／警方提供）

新北市新莊分局特別邀請擁有31萬粉絲追蹤的網紅「王依渟」擔任反詐騙宣導大使及拍攝宣導短片。以最常見的「愛情交友」及「網購詐騙」爲例，結合吳剛與嫦娥的愛情故事拍攝幽默短片希望能引起網友共鳴。

短片劇情描述嫦娥陷入男網友「吳剛」所設計的愛情交友詐騙，又因為網購月餅，被假裝成客服人員的詐騙集團指示用手機網銀解除分期付款，導致損失慘重！

新莊分局表示，中秋期間常有詐騙集團趁虛而入，看準民眾網購月餅、烤肉用品的大量商機，謊稱下單錯誤、須解除分期付款，引導民眾操作手機設定步驟。另有假藉軍醫、企業CEO等角色進行愛情交友的詐騙手法，先與被害人培養感情噓寒問暖，再以若要回國見面須先支付違約金款項或海關價金等話術誘騙被害人匯款。

新莊警分局長周振安呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾切勿上當受騙。倘遇到任何疑問，請立即撥打反詐騙專線165求證，多一分謹慎，少一分風險。