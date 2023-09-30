金城警分局也前往轄內各社區針對常見的詐騙手法，向民眾逐一說明。(圖／金門縣警局提供)

宣導過程中也特別播放警政署長黃明昭親自錄製的反詐騙宣導影片「阿昭署長賀中秋-小心愛情詐騙」。(圖／金門縣警局提供)

「嫦娥單身已千年，人間竟有愛情詐騙！快找專家來破解...」，這是警政署長黃明昭今年結合中秋節所推出的「阿昭署長賀中秋-小心愛情詐騙」反詐騙宣導影片。金門檢、警也特別利用連假期間各社區、協會、鄉親闔家歡慶中秋團聚之餘前往宣導，提醒民眾防詐不打烊！詐騙無所不在，務必仍需時時刻刻提高警覺，以防止上當受騙。

金城警分局在分局長方子欽親自帶隊下，前往轄內各社區針對常見的詐騙手法，包括假投資、解除分期付款、假愛情交友等慣用伎倆，向民眾逐一說明，讓大家小心防範避免受騙外，並強化民眾識詐能力，避免被詐騙受害。

金湖警分局也邀請金門地檢署主任檢察官施家榮一同前往瓊林社區，向居民宣導如何防詐。宣導過程中也特別播放警政署長黃明昭親自錄製的反詐騙宣導影片「阿昭署長賀中秋-小心愛情詐騙」，提醒民眾慶中秋之餘，仍要提防詐騙無所不在，務必提高警覺！

金檢主任檢察官施家榮除提醒民眾小心防範避免受騙外，另針對第16屆總統副總統及第11屆立法委員選舉將於明年1月13日投開票，一併傳達反賄選的觀念，確保選舉過程的公平性和透明度，以維持我們自由民主的國家體制。

施家榮表示，反賄選已是全民共識，如民眾發現有選舉賭盤、賄選等情事，應勇於舉證檢舉；如遇到類似的詐騙手法，切記要保持冷靜，並尋求正確之管道查證，也可撥打「反詐騙諮詢專線165」電話詢問，避免遭到詐騙。