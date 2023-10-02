中華隊首戰提前7局「扣倒」泰國隊，預賽第2戰碰上勁敵韓國隊，確定推出左投林昱珉先發，總教練吳思賢表示，選擇他的原因是考量他的三振能力比較好，如果比數咬得很近的話，古林睿煬、劉致榮也會在牛棚待命。

昨天中華隊以12比1擊敗泰國隊，全場敲出10支安打，包含林立的逆轉3分炮。今天打線沒有太大變動，只有在捕手部分更換成林家正，吳總也解釋，主要是林昱珉有主動要求與林家正搭配，「我也想說第一場培峰，第2場家正也要稍微上去會比較好。」

今天對戰韓國隊，是中華隊預賽3場中最強的對手，吳思賢賽前也特別提醒選手，要特別小心韓國隊有幾位球員可能的突然短打。賽前兩隊尚未正式交換攻守名單，因此還不知道韓國先發真正人選為何，但中華隊教練也有掌握可能人選，現場韓國轉播單位人員猜測，可能先發投手是文棟柱（暫譯）。

中華隊先發打線：

1 鄭宗哲 游

2 林子偉 左

3 林立 指

4 林安可 右

5 吳念庭 一

6 李灝宇 二

7 申皓瑋 中

8 林子豪 三

9 林家正 捕

先發投手：林昱珉