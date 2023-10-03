Sunny Buffet有豐盛的17大餐檯區，讓客人有多樣化的選擇。此次新亮相的泰國料理有經典的青木瓜沙拉、紅咖哩炒白蝦、冬蔭功酸辣海鮮鍋、泰式椒麻雞、芒果椰奶慕斯等，都是必吃的泰式料理，搭配上高人氣的日式料理、時令海鮮、現切牛小排等菜色，滿足一次想品嘗多元菜色的饕客。

Sunny Buffet有著大空間、地點便利的優勢，能有效容納團體用餐，而適逢年尾各公司行號有聚餐的需求，團體的訂席率也成長了2成，因此餐廳也趁勢再主打「團體訂位專案」優惠，10人以上平假日午餐和晚餐時段每人1,000元、80人（含）以上享每人980元。另有全台北市最大、可容納60席賓客的自助餐私人包廂，結合全新泰式新菜色，預期能帶動年底餐飲2成業績。

16層挑高設計的Sunny Buffet，以大片綠色植栽點綴，在餐廳中感受白天陽光從玻璃帷幕灑落、夜晚皎潔月色的浪漫。舒適的挑高寬敞用餐環境，另有全台北市最大、可容納60席賓客的自助餐私人包廂，是台北首選的聚餐餐廳。