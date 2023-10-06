國民黨總統參選人侯友宜今出席身障社福團體後援會成立大會，由中華天使心協會、台灣圓緣慈善推廣協會等18個社福團體共同成立力挺，國民黨主席朱立倫及多位立法委員參選人也到場支持，現場近五百人揮舞國旗高喊凍蒜，祝福侯友宜能夠高票當選。侯友宜表示，未來當選將完善無障礙空間、培育特教師資，並研議針對身障者需求開辦專案保險，保障身障者的生活。

侯友宜表示，過去和大家的共同努力下，一起克服挑戰，但仍需要改善的地方還有很多，未來若當選，首先人本環境必須做到位，包括公共場所、大眾運輸的無障礙空間，改善身障者的出行，讓大家生活更便利；培養更多特教師資，特別是偏鄉地區，也投注更多資源；另外也將針對身障者需求，研議開辦專案保險，讓大家能夠獲得終生的保障，沒有後顧之憂。

侯友宜強調，很多問題除了大家反應，還需要政府主動用心觀察、傾聽，並一一解決，因此在先前已提出取消巴氏量表的政策，讓真正有需求的人，能夠獲得完善的照顧；還有65歲以上老人健保排富全額補助，減輕所有人的負擔。

朱立倫表示，侯友宜過去13年在新北市，跟許多人一起打拚，就是希望讓我們身障朋友們獲得更多的保障，社會能夠更公平，未來他若擔任總統，相信一定能讓每一位身障朋友獲得更好的照顧！

後援會總會長、中華天使心協會理事長林碧珠則表示，每年協會都會為身障者辦理演唱會，侯友宜市長每次都排除萬難，到現場為大家加油打氣，而他一路走來，忠信如關公，救苦救難如菩薩，真情真意、有溫度的關心所有身障朋友，更知道我們的需求，因此這次總統大選，大家一定要全力相挺。

今日出席後援會立委參選人，包括羅明才、林國春、葉元之、蔡明堂、張智倫、張斯綱、黃仁，於活動最後，則由總會長林碧珠、總顧問李玉嬋送上菜頭、畫作等吉祥物，代表所有社福團體對侯友宜的祝福，特別的是，也用氣球製作一隻祥獅，象徵祥獅獻瑞，將旗開得勝、高票當選。