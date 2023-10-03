中華隊昨天在杭州亞運預賽第2戰靠著3位投手聯手壓制，以4比0完封強敵韓國隊，在第9局登板的劉致榮也是久違扛起「關門」任務，2019年亞錦賽後就固定擔任先發的他，在比賽5、6局時就開始肚子餓，雖然有趕快吃東西，但登板時還是覺得有點餓。

昨天中華隊由林昱珉先發，古林睿煬、劉致榮在牛棚待命，3投聯手投出10次三振。劉致榮坦言，儘管當時分數取得領先，但久違的國際賽讓他能量「爆棚」，有些控制不住、有點緊張，「準備時做了些深呼吸，讓自己能夠控制能量，不要上去亂了腳步。」

久違的「關門」任務，劉致榮笑說感覺很熟悉，但又有點陌生的感覺，他也自曝，其實昨天自己碰到個「難題」，登板時其實自己有飢餓感，「因為亞錦賽後都是先發，到球場後已經有習慣的作息，來球場就是先吃東西，先發後下來就又可以吃飯，所以昨天到第5、6局時發現有點餓了，就開始一直吃，但還是有點餓。還好有子豪那2分，讓我壓力、緊張感沒那麼多。」

昨天比賽前，韓國隊姜白虎也上前與劉致榮擁抱、打招呼，「知道他壓力滿大的，我們都是職業球員，他存在的壓力一定比我還要大，所以能見面時就給他一點鼓勵。」但沒能在亞運賽場上對決，也讓劉致榮覺得很可惜。

而昨天3位登板的投手都有個共通點，就是頭髮都很長，其中以劉致榮的最「顯眼」，被問到頭髮，他不好意思地笑說：「回去要剪掉了啦！不是被講得受不了，是本來就有打算球季結束後剪。」他也預計還有1場登板機會，但至於是哪一場則由教練安排。