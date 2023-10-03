士林地檢署偵辦三顧生技公司副董事長陳宗基背信案，意外扯出記者持東森、TVBS「假麥克風牌」採訪一案，士林警分局上周同步執行檢察官發出的傳票，依偽造文書罪傳喚當天持「假麥牌」的3名攝影記者，以及公關公司呂姓負責人，但呂人在國外並未到案說明，士林地檢署後續將再通知呂到案說明。

本案源於樂迦公司離職的董姓、鄭姓員工，7月3日告發陳宗基涉嫌背信，士檢8月28日首度開庭。陳宗基以被告身分親自出庭，訊後在偵查大樓一樓接受採訪，除了否認犯行，更準備了「手板」指控遭到特定媒體潑髒水，抹黑、抹黃，並反控離職員工誣告。

陳宗基否認透過公關公司找媒體採訪，東森、TVBS並未派員採訪，經媒體報導2家電視台麥克風牌是偽造，與線上使用的「麥牌」有明顯差異，引發一場羅生門。士林地檢署8月29日發新聞稿，指全案分「他」字案展開調查，指派機動組檢察官調查假冒媒體記者採訪一事，以維護媒體第四權，確保記者採訪的權利及報導真實性。

檢察官上周發出傳票，同步通知呂姓負責人以及3名電視台記者，其中一名現職電視台的攝影記者配合調查，當天已赴地檢署說明，但呂當天不在國內，檢警為免串供，後續將通知呂到案釐清，儘速依法處理。