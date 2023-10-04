中颱小犬暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，持續向西前進，氣象署公布最新一報風雨預測顯示，今天下午2時至明天下午2時，台東縣、花蓮縣、屏東縣山區24小時累積雨量達350毫米，達到停班停課標準，澎湖明天最大陣風有10級，也達到放颱風假標準。天氣粉專則表示，若以風雨預測做為放假標準，台南、高雄、屏東、台東、花蓮、澎湖明天放假機率最高，是否放假仍要依各縣市政府宣布。

台東、澎湖、恆春半島明天最大陣風有10級，符合停班停課標準。(翻攝自氣象署)

根據氣象署公布的最新風雨預測，明天（5日）凌晨0時至早上6時，台東縣、澎湖縣最大陣風10級，達停班停課標準。雨量方面，今天下午2時至明天下午2時，台東縣、花蓮縣、屏東縣山區24小時累積雨量達350毫米，也符合停班停課標準，但是否停班課，還是依各縣市政府決定。

氣象署目前發布的陸警警戒範圍為新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、宜蘭、花蓮、台東。「觀氣象看天氣」在臉書也指出，大家關心的颱風假，若以風雨預測做為放假標準，台東、花蓮、屏東、高雄、台南、澎湖6縣市明天（5日）放假機率最高，但如果以暴風圈涵蓋的範圍為基準，則新竹以南都可能放假，要看當地的縣市政府怎麼決定。