中颱小犬目前中心位於鵝鑾鼻東方海面向西前進，暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，氣象達人彭啟明分享最新颱風路徑及暴風圈大小預測圖，表示以12個小時為一個點位，看起來「小犬增胖變巨犬，過了台灣就消風」，而暴風圈最大時刻就在中心登陸台東、恆春一帶的時候。

彭啟明今早在臉書PO出一張圖，指出這是颱風的預測路徑及暴風圈大小，以每12小時為一個點位，笑說「有沒有覺得小犬增胖變巨犬，過了台灣就消風的感覺.....」，提醒秋天的颱風變數多，還是要提高警覺防颱。

彭啟明表示，預估小犬暴風圈今天白天逐漸籠罩大半個台灣陸地，越晚雨越大，明天（5日）清晨左右颱風中心可能通過恆春半島，並且繼續向西進入台灣海峽南部，暴風圈仍將持續籠罩台灣，明天全台風雨增大並持續至晚間，等到周五（6日）暴風圈才會脫離台灣本島陸地，風雨漸減小，警報解除。

天氣粉專「觀氣象看天氣」也表示，小犬颱風將以巔峰之姿於明天早上從台東附近登陸，首當其衝的台東務必嚴防狂風暴雨。