小犬颱風目前向西往台灣東部前進，暴風圈已進入台灣東半部近海，氣象署持續發布海上、陸上警報，今天上午8點最新一報陸警範圍再擴大，新增新竹縣市，新竹以南、宜花東15縣市都在警戒區內。

氣象署發布小犬颱風海上陸上颱風警報，目前陸警警戒區為宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島，應嚴加戒備。

海警警戒區則為台灣東半部海面、台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署表示，今天受颱風影響，除北部及東北部降雨持續外，花東及恆春半島的風雨從清晨開始將逐漸增大，且越晚越明顯，而其他地區白天的降雨還不太明顯，要到晚上之後南部地區及中部山區的雨勢才會轉趨明顯；主要留意東半部地區及恆春半島降雨較持續、且雨勢較大，有局部豪雨或大豪雨以上降雨，北部、南部地區及中部山區也有局部大雨或豪雨發生的機率；各地雲多下雨，高溫約28到30度。