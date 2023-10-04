台南市警二分局2日破獲邱姓女子、吳姓男子涉嫌詐欺、毒品等罪嫌，起出現金109萬8000元及毒品等大批犯罪物證。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

24歲邱姓女子在台南市中西某銀行的ATM提款機前，涉嫌持多張人頭提款卡提領詐騙所得時，因操作時間過長，被巡邏經過的員警發現，除當場逮捕外，還循線前往附近某飯店查獲同夥27歲吳姓男子，合計追回109萬8000元詐騙款項。全案偵訊後，依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送台南檢察署偵辦，檢方複訊後向台南地方法院聲請羈押。

市警局第二分局民權派出所警員翁達翰、許如瑜2日上午執行金融巡守勤務時，大約11點行經民權路二段某銀行，發現邱女正在反覆操作提款機，時間過長，一開始還擔心對方被詐騙匯款，經提高警覺注意後，發現對方竟然抽換多張提款卡取款，於是趁她提款完成時上前瞭解。

邱女一見員警神情慌張，對員警的詢問也無法回應，只好乖乖交出身上持有的4張提款卡，以及背包內的現金45萬4000元。員警深入追查後，又順利在忠義路某飯店房間內查獲同夥吳男，還在房間內起獲詐騙款項64萬4000元、點鈔機、安非他命2包、毒品咖啡包9包、提款卡15張及多張電話SIM卡、子彈1顆等犯罪物證。

據了解，訊問時，邱女、吳男的供詞均避重就輕，聲稱受雇某線上博弈公司，每天日薪1500元至2000元不等，但警方持保留態度，除將2人依詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送南檢偵辦，經檢方複訊後向法院聲請羈押，後續還將擴大追查幕後指使的集團及共犯。