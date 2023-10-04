2019年在上櫃公司和進電子擔任總經理的龔姓男子，涉嫌以不實循環交易，虛增公司營業額2000多萬元，疑似掏空和進資產，台北地檢署4日指揮法務部調查局北部地區機動工作站執行搜索13處，訊問被告14人。

據了解，龔姓被告等人在2019年間擔任和進總經理時，涉嫌利用不實循環交易，虛增公司營業額，同年大陸的和進孫公司與大陸當地廠商簽訂租約或合約，龔等14人涉嫌使公司為不利益之交易，導致公司損失，涉犯證券交易法、《刑法》背信罪及商業會計法等罪嫌，