繼中國恆大、碧桂園之後，大陸又有房地產企業爆發財務危機。中駿集團今（4）日發布公告稱，即使集團竭盡全力，流動現金及銀行存款可能無法履行當前和日後義務所需，於本公告之日，公司沒有根據2021年3月22日簽訂的銀團貸款協議支付已到期的本金和利息共約6100萬美元（約新台幣19億元）。

中駿集團表示，自2021年下半年以來，大陸房地產行業面對前所未有的挑戰。受到經營環境日益惡化及融資困難的影響，許多民營房地產企業面臨流動性偏緊的狀況。集團已實施不同措施以減輕流動性資金壓力，包括加快物業銷售、延長債務期限及爭取新的融資來源、推進資產處置及嚴控費用等。同時，集團一直盡力履行其所有境外債務的還款義務。

公告指出，自2022年1月1日至今，集團已償還境外債務本金和利息共約15.6億美元。踏入2023年第二季度，集團的銷售持續下滑，流動資金緊張狀況日益嚴峻，境外兌付債務壓力持續增加。即使集團竭盡全力，流動現金及銀行存款可能無法履行當前和日後義務所需。於本公告之日，公司沒有根據2021年3月22日簽訂的銀團貸款協議支付已到期的本金和利息共約6100萬美元。

中駿集團說明，未支付貸款已導致公司的境外美元優先票據出現違約事件，未支付貸款可能會導致集團債權人根據相關融資的相應條款要求加快償還債務及╱或採取行動。截至本公告之日，集團尚未收到有關境外債權人要求加快償還債務的任何通知。

因應目前面臨的挑戰，中駿集團認為應立即探討整體債務的全面解決方案，以確保集團的長遠發展，並保障集團所有持份者的利益。面對行業的困境，集團將集中資源確保已預售的物業竣工交付;並適時調整銷售策略，加快物業預售及銷售，以穩定業務營運，保障購房者、集團合作夥伴及所有持份者的利益。

中駿集團強調，截至本公告之日，集團仍繼續保持正常的業務營運。公司將盡快委聘外部顧問，協助集團就現在的資本結構及流動性進行評估，並探索可行的全面解決方案，以確保集團的長遠發展及保障所有持份者的利益。公司計劃積極與境外債權人溝通，爭取他們的支持和理解，以期友好解決債務問題。此外，公司將向聯交所申請由2023年10月5日上午九時正起暫停上述公司各境外美元優先票據的交易，直至另行通知為止。

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