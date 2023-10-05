高雄被小犬颱風強襲，三民區也傳出災情，一棟10幾樓的大樓外牆所掛的帆布不敵強風，搖搖欲墜，警方到場後發現部分繩索脫落，工人以垂掛方式在強風中爬上高牆拆掉帆布。對此，勞工局表示，初步檢視影片勞工是有安全防護措施，無明顯違法事實，但仍建議颱風期間除有立即危害安全之虞或有即時搶修需要，盡量避免勞工於室外作業。

據了解，此帆布廣告為建商廣告，長約10幾公尺，相當巨大，4日晚間10點多，卻不敵小犬颱風的狂風吹襲，部分繩索脫落後，帆布廣告搖搖欲墜，警方獲報也立即拉起封鎖線，管制、指揮交通，而廣告公司人員也涉險爬上高牆，以垂掛方式在強風中將帆布拆落，讓人捏了把冷汗。

高雄市勞工局表示，初步檢視影片工人是有安全繩及安全帶，沒有明顯違反法令事實，且如昨晚狀況不立即處理，也可能造成公共安全疑慮。但還是建議颱風期間，除有立即危害安全之虞或有即時搶修需要，盡量避免勞工於室外作業，如有颱風天勞工於室外作業需要時，雇主應完備相關安全防護措施，以保障勞工作業安全。