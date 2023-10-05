亞洲強權中國大陸男籃花光20分領先，在主場以76比77不敵菲律賓，痛失亞運金牌戰門票，賽後原本由輸球方先出席的賽後記者會，卻未見大陸男籃代表身影，隨後卻又恢復進行，由大陸籃協主席姚明現身記者會親自道歉。

世界盃失利後，中國大陸男籃誓言將在亞洲賽場重振威名，以不敗姿態闖進4強，而準決賽對手正是讓他們在世界盃排位賽吞敗的菲律賓。首節大陸男籃確實拿出兇猛氣勢，打出15比4開局，儘管遭菲律賓反撲，大陸男籃仍於次節打出29分的火力，帶著18分的領先進入下半場，沒想到此後風雲變色，大陸男籃在最多領先20分的狀況下被翻盤，在主場球迷面前吞敗，遭陸媒封「恥辱一戰」，大陸男籃只能落入銅牌戰與中華隊爭牌，菲律賓則是要和約旦爭冠。

賽後大陸男籃單方面想取消賽後記者會，不過遭到現場記者抗議後還是如期舉行，由姚明帶著男籃總教練喬傑維奇（Sasa Djordjevic）、隊長趙繼偉回到現場，姚明落寞表示因為球隊離開得比較匆忙，在回去的路上接到球場打來的電話，決定由大巴將球員送回選手村後，再和喬傑維奇、趙繼偉返回球場。

對於沒有按時赴約記者會，姚明表示自己作為領隊有很大的責任，但並未提及比賽內容，由喬傑維奇主動承擔責任，「勝利歸功給球員，我需要相信他們，但失利得由教練來承擔。」趙繼偉坦承目前球員實力水平不足，會繼續努力，也向中國籃球及球迷致上歉意。