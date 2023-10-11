國寶集團總裁朱國榮涉掏空、內線交易、炒股三大弊案，台灣高等法院各判8年及16年徒刑，未料朱在9月7日棄保潛逃，檢警追查後，發現疑似有透過一位超跑業者提供遊艇協助潛逃菲律賓後又逃往第三國，但此訊息未經檢警低調不予評論，目前仍透過刑事局國際科與菲律賓司法單位協調，查證朱國榮行蹤。

根據《鏡周刊》媒體報導，一名國內知名的超跑業者，上月向檢警自首證實，由他負責安排朱國榮偷渡菲律賓。但是原本傳出朱國榮由北部八斗子漁港搭乘遊艇出境，但又傳出一個版本，是由台南安平港出境，但目的地都是到菲律賓，但朱國榮偷渡路線及目前行蹤，檢警仍未予以證實。

據傳該名超跑業者負責提供遊艇，接應朱出海。而朱的31歲嫩妻與幼子，則在同時間搭機出國在菲國會合，目前疑似逃往第三國。

專案小組近期接觸該超跑業者，釐清他扮演角色及朱潛逃動線。萬那杜推動「投資移民」，約台幣4百萬元可取得護照，加上朱財力雄厚，短期能否緝捕遣返，專案人員不樂觀。

朱國榮昔年曾在澳門犯下運鈔車搶案，近年則從事借殼炒股，買下營運出問題的上市櫃公司，結合金主、炒手操弄股價牟利，包括2011年的「龍邦」、2014年的「中信人壽」併購、2023年「松崗」等公司股票，陸續因股價異常引起檢調追查，朱也為此遭判刑8年及16年，並以5億元天價金額交保候審。

朱國榮遭法院制限出境，每天需至信義警分局報案，9月7日下午他最後一次到派出所簽名後，隨即棄保潛逃，4天後警方發現後通報法院，但朱已偷渡離開台灣。

台北地檢署目前正就朱的偷渡案進行調查，高院9月14日開拘票逮人未果後，在28日也對其發布長達30年的通緝。