泰國外交部長帕恩普里（Parnpree Bahiddha-Nukara）4日表示，賽塔政府將致力於推行「經濟外交」，增強泰國的議價能力，以便在與其他國家的關係中創造平衡。另外，帕恩普里認為，「經濟外交」也將透過加強對綠色經濟、數位化和永續農業的支持來促進經濟多元化，創造新的就業機會。

據泰國公視（Thai Pbs）報導，帕恩普里在「曼谷商業電視」（Krungthep Turakij TV）組織的經濟論壇上發表題為「泰國的挑戰：如何在不斷上升的地緣政治不確定性中蓬勃發展」的演講時表示，為了使經濟外交發揮作用，泰國不僅需要繼續與美國、中國、日本和印度等傳統經濟和貿易夥伴保持密切關係，泰國還需加強與其他經濟夥伴的聯繫，像是韓國、東協（ASEAN）、澳洲、歐盟、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和土耳其。

不過，他也強調，泰國的鄰國仍然是其優先考慮的問題，並指出泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）最近訪問柬埔寨，期間與柬方討論了全面的雙邊合作。

帕恩普里說，泰國的經濟外交旨在應對地緣政治和地緣經濟競爭不斷升級帶來的挑戰，「泰國將利用經濟外交應對世界挑戰，以符合普遍民主價值和基本人權。這也表明我們願意在應對氣候變遷等人類面臨的挑戰方面發揮作用。」

他將經濟外交描述為「現代外交的先鋒」，「我們將探索數位經濟、創新、新創公司和泰國海外投資的新機遇。」他稱，泰國將加速懸而未決的自由貿易協定談判，特別是與歐盟的談判，外交政策須配合政府的國內政策，「以改善人民生活，並幫助泰國有尊嚴地重新回到國際關係和經濟的雷達屏幕上。」

關於東協，帕恩普里則表示，泰國支持該區域組織作為合作與和平的論壇，而不是對抗的論壇。他強調，「更重要的是，泰國希望看到東協強大、團結並成為合作的中心。」