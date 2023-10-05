根據《The Thaiger》報導，該起意外造成2人死亡，另有3名泰國人、一名中國人、一名寮國人受傷。當地警方事發後在購物中心三樓逮捕一名14歲槍手，對方聲稱腦中不斷傳出要他開槍殺人的聲音，數月以來也有持續接受心理治療，但在事發當天並未服用治療藥物。

報導指出，死者分別為陸籍、緬甸籍婦女，前者當場身亡，後者送醫宣告不治。其中34歲陸籍婦女被指帶著雙胞胎女兒赴泰旅遊，不幸遇上死劫。就有一名網友在社群平台X（原稱Twitter）轉貼泰國民眾當時遭遇，稱在購物中心逃難期間遇到一對年僅5歲的中國大陸籍雙胞胎，頭上的蝴蝶結已被鮮血染紅。雙胞胎透露，槍擊案發生後，她們就與母親走散，拜託該名泰國民眾協尋。

泰國民眾表示，雖然手機當時電力只剩1%，還是透過翻譯軟體盡可能與雙胞胎溝通，動用一切辦法幫助她們，「她們問我，她們的媽媽會死嗎？我只好安慰她們，『媽媽只是受傷了，很快就會見面』」。不料，一行人找到警察，卻被告知雙胞胎母親不幸遇害的消息，也讓泰國民眾頓時泣不成聲，「我哭得很厲害。我為她們而難過，這是我這輩子最為傷心的一天。」

泰國民眾分享遇到該對雙胞胎的經歷。 （圖／翻攝自X／@doung_som）

之後一名疑似死者家屬的16歲大陸網友，也在微博發文表示，自己和媽媽都因意外受傷，阿姨則於此次意外不幸過世，並指中國大使館目前已將雙胞胎接走，均無生命危險。

疑似死者家屬在微博發聲。（圖／翻攝自微博）

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