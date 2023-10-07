天團五月天成員瑪莎的媽媽李紫涵近日傳出生病，先前住進台大醫院後已返家，傳出目前正在進行居家安寧照顧，而瑪莎的妹妹最近在網上分享陪病心情，似乎與傳言不謀而合，對此，媒體求證相信音樂，對方僅回應4字：「謝謝關心」。

瑪莎最近隨著五月天到各地巡迴演出，台上妙語如珠不時逗笑粉絲的他，今(7日)卻傳出私下蠟燭兩頭燒，不僅要忙工作，又要到醫院探望母親。瑪莎妹妹最近在社群網站透露母親生病，直說雖沒生病，但陪病的日子一樣昏沉沉，媽媽因認知時序錯亂，常脫口問先前發生的的事情，可能都是媽媽這一輩子無法放下的事。

瑪莎妹妹表示，母親近來常問與現在這個時間點無關的事，可能是很久以前或幾個月前發生的事，讓家人相當驚訝，可能是「潛意識裡她一直在意的、一直擔心的，可能從來沒過去的事情」，而瑪莎也常帶一對雙胞胎兒女探望母親，瑪莎妹妹欣慰說，母親還是很疼愛孫子，依舊誇他們很可愛。

對此，瑪莎所屬的相信音樂表示：「謝謝關心」，沒承認也沒否認瑪莎母親的病情是否跟傳言一樣。而瑪莎2014年和設計師老婆謝葦怡（Vicky）登記結婚，感性寫下︰「我們在身分證上寫下了彼此的姓名，讓配偶欄少了點空虛」，2018年宣布成為新手爸爸，迎來雙子座龍鳳胎，如今傳出瑪莎母親正在居家安寧照護中，令歌迷十分憂心。