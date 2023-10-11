2名男子涉嫌走私大麻花，一開始還辯稱是藥草按摩球。 （翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

楊姓男子今年5月從泰國搭機返台，由於他形跡可疑，不時與另名旅客交談，表情慌張，高雄關行李檢查關員發現後於以攔檢，果然在2人行旅中發現外層使用棉布纏繞，再以保鮮膜包覆的球狀不明物，2人聲稱是藥草按摩球，但經過檢測發現裡面藏的竟是大麻花，共有5公斤重，將2人移送偵辦。

今年5月7日下午，32歲的楊姓男旅客從泰國搭乘微笑航空公司航班由高雄國際機場入境，高雄關行李檢查關員發現該名旅客行為舉止異常，並不時與另1名27歲的莊姓男旅客交談，神情慌張，基於查緝專業敏感度，將該2人分別予以攔檢，經就各該行李詳查結果，發現2人行李中均裝有外層以棉布纏繞，再以保鮮膜包覆的球狀不明乾燥植物。

2名旅客均辯稱該球狀物為藥草按摩球，但執檢關員為求審慎，隨即進行毒品檢測，結果發現該植物為毒品危害防制條例所列第2級毒品大麻，毛重合計近5公斤，將2名涉案旅客及案物，依違反毒品危害防制條例移送法務部調查局航業調查處高雄調查站偵辦。

高雄關表示，海關職司邊境查緝，毒品更是查緝重點，為維護國家安全及國人健康，海關必定堅守崗位，落實執法，有心違犯者切莫心存僥倖，以身試法。

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