中度颱風「小犬」在台灣多處帶來強大的風雨，但小犬尚未遠離，又有2個熱帶擾動正在醞釀。氣象粉專指出，雖然有模式顯示，國慶連假後會有1、2個颱風活躍，且其中一個會移動到台灣附近，但因不確定性高，目前仍言之過早。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（5）日表示，目前有模式顯示，國慶連假後南海、菲律賓及關島之間會有1到2個颱風活躍，且其中之一有機會移動到台灣附近。

不過該粉專提到，下周中高緯度冬季系統較為活躍，複雜的大氣環境，增加了路徑的不確定性，是很典型的秋天颱風會有的狀況，且該模式預測的狀況遠在約10天後，因此目前來說還言之過早，待有較確定、明朗的資訊後，會馬上分享給大家知道。

而中央氣象署最新資訊顯示，小犬颱風下午17時已移動到鵝鑾鼻西方約130公里處海面，且7級風的暴風半徑縮小為220公里，不過目前花蓮、台東、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島及澎湖仍在陸上警戒範圍內。