國慶焰火10日晚上在台中登場，湧入約40多萬人，散場時人潮車潮湧現。（民眾提供）

國慶焰火散場壅塞畫面曝，小客車遭「人潮包夾」逾10分鐘。 （民眾提供）

112年國慶焰火10日晚間在台中登場，根據台中市府統計，昨晚約有45萬民眾湧入中央公園會場周邊觀賞焰火，散場人潮車潮擠在一起、塞爆周邊道路，有民眾提供一段影片，內容顯示1輛車正準備經過路口，卻遭川流不息的人潮包夾，整整被困超過10分鐘，連路過民眾都忍不住幫他掬一把同情淚。

台中市長盧秀燕今天在議會接受議員質詢時表示，昨晚大家原本最擔心的是交通問題，整個會場周邊湧入超過40萬人，等於每7位市民就有1人到場觀賞焰火，但最後疏散的情況不錯，整個園區內大概9點半就疏散得差不多了，周邊道路壅塞的情況也在11點前都疏散完。

這段影片顯示，1輛黑色轎車看完焰火準備離場時，行經1處路口，卻因前方、後方都有人潮川流不絕，讓該車駕駛無法前進、也沒辦法後退，只好在該處靜止超過10分鐘，相當無奈。

盧秀燕表示，今年焰火應是歷年來觀賞人數最多的1次，但是疏散做得不慢，昨天晚上的交通疏散情況有按照預期，捷運部分大概10點就疏散的差不多，大概晚間11點前整個區域及周邊道路都疏散完畢，建設局大約11點已完成會場整理等善後工作。