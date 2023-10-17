凡爾賽宮4天之內第2度接獲炸彈威脅。

法國正值全境發布最高等級反恐警報期間，上周五（14日）才接獲炸彈威脅的法國凡爾賽宮，周二（17日）再度因安全理由臨時關閉，熟悉內情人士透露，凡爾賽宮又收到炸彈威脅。經過幾小時安全檢查之後，已恢復開放。

法新社報導，位於巴利郊區的凡爾賽宮（Palace of Versailles）上周六（14日）因接獲炸彈威脅臨時閉園疏散遊客，周二再收威脅，園區大門關閉。凡爾賽宮社群平台X官方帳號周二中午過後公告，基於安全理由，10月17日星期二閉園一天。

#BREAKING: Evacuation of the Palace of Versailles in Paris has been ordered after a new bomb threat.#France #Paris #Francia



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路透社引述法國BFM電時台報導，警方消息稱，有拆彈小組到場。不過，凡爾賽宮當地的警方後來表示，警方行動已經結束，封鎖警戒線已經拆除。凡爾賽宮X官方帳號也在當地時間下午3時32分（台灣時間9時32分）發文宣布重新開園。

法國北部一所學校上周五（13日）發生一名年輕車臣男子持刀闖入攻擊事件，行凶前高喊「真主至大」，造成1死3傷。法國內政部研判，這起校園慘案與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯、以色列最近這場大型衝突有關，政府會商後決定把反恐警報拉高到最高等級，不料上周六羅浮宮、凡爾賽宮、巴黎里昂火車站（Gare de Lyon）先後接獲炸彈威脅，緊急疏散遊客。警方事後表示都是假警報。

凡爾賽宮是法國大革命期間法王路易十六遭斬首之前的住所，也是明年巴黎奧運馬術比賽場館所在地。