新北市黎明技術學院與上默劇團，於今年7月參加世界三大藝術節之一的法國「2023外亞維儂藝術節」，完成為期一個月、21場的演出，受到國際肯定，歸國後將於10月18、19、20日下午2點，在新北市樹林藝文中心演藝廳帶來《明月如昔》、《新年快樂》的演出，開放民眾免費索票。

黎明技術學院表示，今年新北市文化局與黎明技術學院合作，促成這趟國際藝術人才培育交流之行，使得技職學生有機會透過與專業劇團的合作，帶著作品參與法國外亞維儂藝術節的演出，呈現新北技職藝術人才培育成果，同時透過國際藝術表演提升台灣在國際能見度，也為台灣成功完成具特別意義的國際藝文外交。

在文化局支持下，特別安排於樹林藝文中心演藝廳由黎明技術學院與上默劇團在外亞維儂藝術節原班人員演出。

黎明技術學院校長林明芳表示，演藝影視學群師生能將紮實技職訓練，以藝術專業走上國際舞台與有榮焉，能有此殊勝的榮耀特別感謝董事會無私捐獻建置優質的專業教室及設備，同時謝謝新北市政府大力的支持與安排，分享所有支持技職教育及藝術文化的廣大民眾，因此以免費索票方式歡迎各界到場欣賞。

黎明技術學院表示，此次公演以《青年藝術饗宴》為題，這個專屬於青年的藝術平台由業師上默劇團團長孫麗翠的帶領下，由演藝影視學群師生擔任劇場設計、幕後技術與演員，在透過展演製作及實際演出，以使學生得以理論與實務同時精進，快速有效的提升學生表演專業知能。