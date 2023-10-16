桃園捷運晚間系統異常暫時停駛，疏散120名乘客。（翻攝畫面）

桃園捷運晚間系統異常暫時停駛，疏散120名乘客。（翻攝畫面）

桃園機場捷運今（16）日晚間表示，因受系統異常，A1台北車站至A7體育大學站暫停營運，A8長庚醫院站至A22老街溪站正常營運，新北市消防局初步調查到疑似A5泰山站機房消防設備啟動，一列捷運列車停放軌道，緊急疏散車上乘客走軌道離開，共計120人，晚間9點50分全線恢復通車。

消防局晚間8點47分接獲泰山站2樓機房消防設備啟動，現場無明顯火煙，8點52分消防人員趕抵現場，機房外無火煙。經調查該機房為捷運運行電力機房，目前自動滅火設備及排氣設備均已停放，9點15分消防人員進入查看，機房內第三軌電力機櫃訊號異常，後續交由桃捷公司與火調人員調查原因。

桃捷系統異常期間有一列列車停在A5至A6站間（貴和站），乘客沿軌道疏散完畢，經桃園機捷行控中心統計共疏散120人，無人受傷，乘客紛紛走到捷運站外準備離去。消防局接獲桃園機捷行控中心回報，晚間9點50分桃園捷運全線恢復正常運行。