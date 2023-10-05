海運大咖達飛（CMA）、赫伯羅特不堪賠錢跑歐洲線，紛紛宣布從11月1日起調高亞洲到北歐運價，達飛每40呎櫃漲至1,800～1,850美元，赫伯羅特每40呎櫃漲至約1,750美元，相較目前現貨市場行情大漲500～1,000美元。

據了解，長榮（2603）、陽明（2609）等航商也要喊漲，預計等大陸十一長假結束復工貨量出來，估計20日前後表態。

業界表示，這波漲價有兩大重要戰略意義，一是根據過去經驗，大陸十一長假過後復工，11月初還有貨量出來，航商靠著帶頭漲嘗試找到不賠錢的運價區間；二是為即將開始的歐洲線長約談判，拋出定錨價。

多家航商、貨代業者表示，在貨少船多、運力供給大於運輸需求下，船公司殺價搶貨，目前歐洲線現貨運價已跌破成本線，許多船舶都是虧錢跑。目前亞洲到歐洲線每40呎櫃現貨市場運價800～850美元，回程甚至只剩25～100美元。

根據貨代業者收到的漲價函，海運三哥達飛從11月1日起調高亞洲到北歐運價，每20呎櫃1,000美元，每40呎櫃1,800美元，特殊櫃跟冷凍櫃40 呎櫃收1,800美元；海運五哥賀伯羅特從11月1日起亞洲運往歐洲貨載每40呎櫃運價漲至1,750美元。