物價上漲，民眾可再享受減稅利益！綜所稅的免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額及身心障礙扣除額以及課稅級距都到了調整標準，依此來算，四口之家可以多5萬6000元可以扣除，省稅2800元以上，如果2024年度的綜合所得調整，民眾2025年申報時可望受惠。
根據計算，免稅額從現行的9.2萬提高到9.7萬元；標準扣除額從12.4萬元提高到13.1萬元；薪資扣除額從20.7萬元提高到21.8萬元；身心障礙扣除額也可從20.7萬元提高到21.8萬元。
物價上漲，民眾可再享受減稅利益！綜所稅的免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額及身心障礙扣除額以及課稅級距都到了調整標準，依此來算，四口之家可以多5萬6000元可以扣除，省稅2800元以上，如果2024年度的綜合所得調整，民眾2025年申報時可望受惠。
根據計算，免稅額從現行的9.2萬提高到9.7萬元；標準扣除額從12.4萬元提高到13.1萬元；薪資扣除額從20.7萬元提高到21.8萬元；身心障礙扣除額也可從20.7萬元提高到21.8萬元。
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