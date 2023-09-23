新竹縣房東、想租房的民眾注意！新竹縣社會住宅包租代管第4期計畫即日起開跑，目標數為500件，政府為鼓勵更多入加入，提供房東地價稅等稅率優惠及每年最高1萬元修繕補助，弱勢房客最低享5折租金優惠。

縣長楊文科表示，新竹縣外來人口不斷增加，總人口數量持續提升，在營建署的支持下，新竹縣推動社會住宅包租代管計畫，透過租賃業者所提供專業服務免費替房東出租、代管，對房東、房客而言，租屋都能更方便，也提供弱勢家庭及就業、就學的青年可以優惠條件租屋，在居住品質上也能獲得保障。

產發處長陳偉志說，社會住宅包租代管計畫分為「包租包管」及「代租代管」2個方案，「包租包管」為政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以二房東形式負責轉租與房屋管理事宜，且保證房東收租3年，「代租代管」則由業者協助房東出租住宅予符合資格的房客，並代理房東管理出租住宅。

縣府這次委託兆基管理顧問公司及大管家租賃住宅代管分公司2家租賃業者，透過專業租賃業者蒐集縣內房源，代替原屋主管理、修繕，並依申請資格條件辦理招租作業，也希望符合申請條件的民眾善加利用。

陳偉志表示，政府為鼓勵擴大租屋供給，房東如將非自用住宅委託包租代管業者出租管理，透過計畫享「包租代管333」服務及補助，包括3稅減免（房屋稅、地價稅、租金所得稅）、3費補助（公證費、修繕費、居家安全相關保險費）及3年服務。

房客一般戶享市價租金8至9折優惠，社會經濟弱勢戶享租金5至7折優惠。另第4期計畫提供與300億租金補貼專案接軌服務，包租代管業者將協助房客辦理租金補貼，期減輕租屋族的負擔。

新竹縣詳細社會住宅資訊，可至下列網站查詢https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0504.aspx，或親洽兆基管理顧問竹縣分公司，地址：新竹縣湖口鄉榮光一路200號，電話（03）5976622；大管家租賃住宅代管竹縣分公司，地址：新竹縣竹北市中興里自強南路43號1樓，電話（03）6572255。