受小犬颱風影響，今天（5日）東半部地區、恆春半島及局部北部地區有明顯降雨，雖然隨著颱風西移，其造成的雨勢及風力會逐漸降低，但明天（6日）颱風外圍環流仍會在基隆北海岸、東南部及南部地區降下局部大雨，提醒民眾外出攜帶雨具備用。

中央氣象署最新資訊顯示，隨著小犬颱風逐漸遠離台灣，風雨雖然將逐漸減弱，但其外圍環流明天（6日）仍會在基隆北海岸、東南部及南部地區造成局部大雨，其他地區也有局部短暫陣雨的情形；溫度部分，各地高溫約31度左右，只會感受到稍微悶熱的感覺。

受小犬颱風外圍環流影響，明後兩日降雨仍明顯。（圖／中央氣象署）

周六（7日）小犬颱風的外圍環流持續影響台灣，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，其餘地區也有局部短暫陣雨，尤其東部、東南部及午後中部以北地區易有局部較大雨勢發生，民眾應多加注意安全。

下周日、下周一（8日、9日）東北季風南下，東北部及大台北地區有短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率；下周二起至下周六（10日至14日），持續受東北季風影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。