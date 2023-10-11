林玟誼擺脫苦情角色變身Man力爆棚的最美木工。（華視提供）

民雄、王彩樺劇中組成幸福、可愛的家庭。（華視提供）

張睿家首次挑戰全台語劇，在華視、東森超視木工職人劇《阿叔》，飾演一位玩世不恭的科技新貴，因接受神明的旨意回到家鄉擔任濟公的代言人，除了被神明懲罰卡在神桌的戲令他意象深刻以外，還有劇中的他回到家鄉後，開發新型的虱目魚產業，拍攝過程中，也親自下水進入魚塭體驗圍捕虱目魚。

由於圍捕過程中虱目魚掙扎拍打的力道很大，導致魚塭的水全部噴到張睿家的身上與嘴巴裡，對戲的演員謝其文甚至被掙扎的虱目魚打中，讓一旁的張睿家被震撼到，開玩笑說：「已經把這十年跟虱目魚見面的次數全部用完，現在已經對虱目魚完全無感了。」

飾演張睿家妹妹的林玟誼，終於擺脫苦情角色，飾演一位Man力爆棚的美女木工，她大讚劇組非常用心，為求拍攝真實，現場的道具有些都是真的古董，演員們都是膽戰心驚地拍戲，深怕一個不小心會把古董碰壞，拍攝過程中，只要有人不小心稍微碰撞到古董，在場的人員和演員們都會集體開玩笑起哄說「吼～要賠幾萬塊囉！」

全劇皆在嘉義拍攝，林玟誼表示對嘉義的天氣印象深刻，每天都是豔陽高照、很熱，但劇組人員跟導演都非常照顧、保護演員們，不讓他們被熱到中暑或是曬黑、曬傷，林玟誼還模仿導演一喊「卡」過後，對工作人員喊「快點幫我的演員撐傘！」

民雄與王彩樺在《阿叔》中組成一個幸福、可愛的家庭，劇中的他們可以說是本色演出。其中令民雄印象最深刻的一段戲是，他在電話中一邊哭、一邊大罵王識賢，拍攝前導演問民雄是否需要點淚液，敬業的他果斷回覆「沒關係！不用！」說完馬上利用自身與劇情類似的經驗，重新找回事發當下的感覺與情緒，讓自己完全進入戲劇的狀態，讓導演相當佩服。

王彩樺透露在嘉義拍攝，因為嘉義的步調較慢，所以覺得是一邊拍戲一邊渡假的狀態，讓自己身心都非常的放鬆。最後也開心表示：「《阿叔》是一部非常優質又有溫度的八點檔戲劇，還有日常生活所有會遇到的家庭問題，帶觀眾重新回味年輕時的感覺，或是看見左鄰右舍曾經遇過的問題，所以大家一定要支持準時收看。」

台灣首部木工職人劇《阿叔》，即將於今晚8點在華視主頻與東森超視播出。

華視、東森超視首度合作、共同出品，全新年度8點檔大戲《阿叔》，講述一生都在失去的「木工修復師」尋找自我、修補情感的溫情劇。並探討東西壞了可以修，感情壞了也可以彌補，但…能夠回到什麼都沒發生的樣子嗎？週一至週五晚間８點敬請鎖定華視主頻、東森超視《阿叔》。