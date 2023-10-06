市心難得有山相伴，距離台北市驅車不到20分鐘的地方，藏著雙北難得的綠野仙境，回家就能看見滿窗景的樹海，與城市繁華保持恰恰好的距離。這裡有著自然原生的無價山林，沒有噪耳的車流喇叭聲，取而代之的是蟲鳴鳥叫聲。沒有密集的大樓住宅，只有綠意茂盛的林木花草。這裡是泰山最熱鬧的明志路旁，與泰山高中、辭修公園做鄰居，由麗寶集團・鵬程建設，獨到眼光選地，在奢綠的山丘綠樹間，蓋一座離塵不離城的的生活莊園。「鵬程豐翠」給想追求宜居自然的森度探索者，一圓住伴山別墅的夢想。

「鵬程豐翠」打破過去認為山景宅=大別墅的迷思，小尺度擁有大享受，24~31坪不過量空間，不必面對高樓大廈林立的緊迫環境，方方正正的空間，住起來舒適度更高。24坪規劃精實兩房，提供年輕夫妻、首購族，入手人生第一間房，讓孩子童年能快樂與山成長。27坪2+1房、31坪3房，打造換屋族、準退休族，不一樣的生活選擇。因為優異的坪效，不必負擔大坪數的高總價，獲得格局完美的住宅空間，讓每個家庭成員，在公私領域暢快生活，越住越甜蜜。

精實的坪數、優異坪效，在樹的圍繞越住越健康。(圖/業者提供)

出了家門，在公共空間上也能享受有天有地的無壓日常，走進百來坪的中庭花園，映入眼簾的是三面環山的翠綠視野，曲型的散步路徑，享受被芬多精圍繞，同時調養健康的身心靈。清幽的環境，加上宛如莊園的獨立社區，近鄰不打擾，居住在這擁抱自然而無壓力。公設也受益於這樣的環境，大面開窗，把景觀帶進室內，享受一邊看著樹林一邊運動，或是一邊迎著陽光，一邊與三五好友享受廚藝樂趣，全家大小和樂融融。

在公共空間享受自然，就是如此自然。(圖/業者提供)

居住品質上，「鵬程豐翠」也把舒適宜居的想法，融合進室內裝潢中。推出「全配宅 精裝修」服務，邀請名家室內設計師，將全室裝潢，包括家具、冷氣一次做到好，打造購屋即可入住的貼心服務，既親眼所見，減少糾紛，更替首購住戶省下學費，用更實惠價格，買到最優質的設計，同時提供一年的裝潢保固，讓交屋成為入住的開始，買得安心，住得更放心。

總價即包含全室的裝潢、家具以及大金冷氣。(圖/業者提供)

鵬程豐翠

接待中心：新北市泰山區辭修路36巷11號

參觀專線：02-2901-1688