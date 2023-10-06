近來詐騙集團日益猖獗，手法不斷推層出新，清華大學刑法學教授勞東燕3日在微博上分享自己日前遇到電話詐騙的經歷，她提到，當時對方不斷聲稱是電信業的服務人員，運用不斷將電話轉接的手法，一連串步步緊逼的手法令她差點上當，「現在的詐騙手法層出不窮，常常有防不勝防的感覺。」讓她直呼差一步就成為詐騙事件的受害人。

勞東燕提到，自己是在1日接到詐騙電話，當時對方一再聲明是電信業的服務人員，說她名下有另外一個手機號碼正不斷向加拿大公民發送虛假的廣告，如果她再不報警並獲取警方的立案報告，就要切斷她目前的手機電信服務，隨後，有一位自稱來自廣州市的警察打給她，聲稱要幫她為了這起事件做筆錄，過程中不僅不間斷錄音，不斷確認她身邊有無旁人，甚至還要求她開鏡頭，一連串詭異的行徑讓勞東燕迅速掛電話。

事發後，勞東燕說，她還特地去查了一些心理學博士被騙的新聞，才赫然發現整個詐騙案的鋪陳手法幾乎和她遇到的一樣，自稱「警察」的問話方式也相同，在過程中不斷引導受騙人重複他提示的內容。

對此，勞東燕藉分享近日自己所遭遇的經歷呼籲各界，「人常有一種認知上的偏差，會高估自己的判斷力，其實每個人都可能被騙，就連自認為警惕心高的也有可能不小心掉進詐騙集團的圈套裡。」

清華大學刑法學教授勞東燕3日於微博發文分享自己近日險遭詐騙的經歷。（圖／翻攝自微博）

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