以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant )表示，為打擊哈馬斯份子，將全面圍困加薩地區(Gaza)，切斷電力，食品和燃料等民生必須用品也不准進入。

半島電視台(Aljazeera)報導，加蘭特在聲明中說：「我們正在對加薩進行全面圍困，當地沒有電、沒有食物、沒有水、沒有天然氣，一切物資都已切斷。」

1995年之後，以色列同意巴勒斯坦人對居住地實行自治區，但有別於約旦河西岸是以色列屯墾區與巴勒斯坦自治區混雜居住，364平方公里的加薩地區，全部都由巴勒斯坦人居住，當地如今居住著2.3萬名巴勒斯坦人。

自2007年，哈馬斯取得巴勒斯坦自治權以來，以色列和埃及都對加薩實施了不同程度的封鎖。

對以色列而言，同意巴勒斯坦人實行自治已是極大的善意，如今遭到如此嚴重的攻擊，是巴勒斯坦人違背了當初的承諾。以色列首席軍事發言人、海軍少將哈加里(Daniel Hagari)告訴記者，以色列對加薩地區擁有「控制權」。

哈馬斯發言人在稍早以電話聯絡美聯社，表示該組織發動打擊，抓捕以色列人的目的，是逼迫以色列釋放所有被關押的巴勒斯坦囚犯。