金管會為強化台灣公司治理發展，便利股東行使選舉權進而落實股東行動主義，自2021年起要求全體上市櫃公司的董監事選舉應採候選人提名制。此次研議擴大適用範圍，自2025年起擴大適用於全體興櫃公司。
據金管會統計，截至2023年8月31日止，國內共有319家興櫃公司，其中299家興櫃公司董監選舉已提前採行候選人提名制，僅20家尚未採用候選人提名制。證期局副局長黃厚銘表示，因應2025年起適用規畫進度，興櫃公司需在2024年盡快完成修正公司章程。
金管會宣布研議將公司董監選舉應採候選人提名制的適用範圍，自上市櫃公司擴大適用至興櫃公司，後續待進行法規預告、正式修訂規範後，興櫃公司必須在2024年盡快完成修正公司章程，於2025年全面實施董監選舉候選人提名制。
金管會為強化台灣公司治理發展，便利股東行使選舉權進而落實股東行動主義，自2021年起要求全體上市櫃公司的董監事選舉應採候選人提名制。此次研議擴大適用範圍，自2025年起擴大適用於全體興櫃公司。
據金管會統計，截至2023年8月31日止，國內共有319家興櫃公司，其中299家興櫃公司董監選舉已提前採行候選人提名制，僅20家尚未採用候選人提名制。證期局副局長黃厚銘表示，因應2025年起適用規畫進度，興櫃公司需在2024年盡快完成修正公司章程。
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