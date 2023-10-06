金管會為強化台灣公司治理發展，便利股東行使選舉權進而落實股東行動主義，自2021年起要求全體上市櫃公司的董監事選舉應採候選人提名制。此次研議擴大適用範圍，自2025年起擴大適用於全體興櫃公司。

據金管會統計，截至2023年8月31日止，國內共有319家興櫃公司，其中299家興櫃公司董監選舉已提前採行候選人提名制，僅20家尚未採用候選人提名制。證期局副局長黃厚銘表示，因應2025年起適用規畫進度，興櫃公司需在2024年盡快完成修正公司章程。