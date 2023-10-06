台中購物節APP」獲WCIT2023年國際資通訊獎項中的傑出公眾合作服務獎，由經發局副局長李逸安代表授獎。圖/台中市政府提供

台中購物節APP再添殊榮！於全球競賽中再次脫穎而出，勇奪2023年國際資通訊獎項(WITSA ICT Excellence Award)中「傑出公眾合作服務獎(Public/Private Partnership Award)」首獎；第27屆世界資訊科技大會（WCIT 2023）頒獎典禮於昨(5)日在馬來西亞古晉進行，並由經發局副局長李逸安代表授獎。

台中購物節APP」獲WCIT2023年國際資通訊獎項中的傑出公眾合作服務獎。圖/台中市政府提供

這次得獎是繼2020年獲國際資通訊獎項(WITSA ICT Excellence Award)「傑出COVID-19技術解決方案獎-地方與城市(COVID-19 Tech Solutions for Cities & Localities)」首獎肯定後再次獲獎。

經發局表示，世界資訊科技暨服務業聯盟（World Information Technology & Service Alliance, WITSA）是全球最具影響力的ICT服務業組織，每年的世界資訊科技大會更被譽為資通訊界的「奧林匹克盛會」。

此次共30個國家提名，134個單位參與競賽，競賽的評審標準包含全球影響力/潛力、可擴張性、創新特色與功能性，以及已落實應用解決方案。該獎項主要表彰運用資通訊技術，建立對全民社會福祉及促進產業發展有重大貢獻的企業或政府組織；不僅彰顯其多元數位互動及創新解決方案的能力，更意味台中在數位科技服務應用的實力已躍上國際舞台。

經發局並表示，為提升優質服務，今年由市府數位治理局將台中購物節APP升級為「台中通暨購物節APP」，數位發展部長唐鳳日前更讚賞更版是一個聰明的決策，不僅整合市內各局處功能，還提高民眾使用率，在現有基礎上成功開發出多元服務，其經驗確實值得其他城市參考。

經發局長張峯源說明，據2022年資料顯示，台中購物節活動為全國經濟帶來675億元的產值，從2019年至2022年間，消費登錄金額更從25億元飆升到358億元，成長14.3倍；累積發票登錄張數從254萬張到3,728萬張，成長14倍；另APP下載次數也從23.1萬次躍升至185萬次，增長8倍之多；顯示不僅經濟表現出色，購物節APP也結合許多策略性合作及科技創新應用，包含整合多元發票登錄、線上兌獎系統、店家宣傳資訊平台及店家地圖定位等功能。

其中，於購物節活動期間，系統不僅同步執行抽獎作業(包含每日事前產券、抽獎後系統中獎人資料勾稽)、3千萬張發票驗證、產出1億筆抽獎券數及逾10萬筆線上兌獎作業與處理多重產業專屬抽獎作業，每日亦推播中獎訊息及市府資訊至用戶，且全市逾20萬商家皆響應活動、推廣APP刺激消費，活動期間長達2個半月，吸引185萬會員數每日24小時掃描登錄發票及介接雲端發票，穩定提供服務不間斷。

經發局指出，數治局成立以來極重視資安議題，購物節期間亦將資訊安全視為首要工作之一，除定期執行程式弱點掃描、啟用防火牆保護應用程式免於外部的威脅並通過MAS（Mobile Application Security Alliance）的資訊安全驗證，確保使用者資料安全，平台使用微軟Azure雲端服務，在面對高流量時能夠迅速調整效能維持系統穩定，最後介接多種發票登錄功能和線上兌獎系統，使用者可輕鬆登錄各式發票，包括傳統、電子、雲端發票等，而線上兌獎系統整合中獎通知、兌獎資料上傳、補件作業、匯款通知等功能，兌獎效率提升，大幅縮短民眾等待時間，民眾亦得於線上知悉兌獎進度，提升流程透明度。

經發局說明，自去年起，系統經財政部介接或驗證的雲端發票、電子發票，兌獎無需上傳發票影本，使民眾參加購物節更便利，該措施實施後，有近9成發票無需上傳，雲端發票占總發票張數亦由110年的34.2%，大幅提升至111年的54.6%，有利於消費憑證電子化、無紙張化之政策推動。透過以上回應使用者需求，進行台中購物節APP系統功能擴充與優化，再引導民眾主動配合參與，成功形塑城市消費節慶並提升民眾活動體驗滿意度，彰顯此系統獲得傑出公眾合作服務獎之意義。

經發局說明，新平台推出後隨即舉辦「台中鍋烤節」活動也受到熱烈回響，其共有489間店家參與，吸引近37萬名會員參與抽獎，活動總投票數更高達442萬，有效帶動台中鍋烤店家業績成長超過3成。另外，2023台中購物節於10月26日開跑，將再帶動此APP應用並創造無限商機，邀請大家來台中遊玩、消費及下載登錄抽大獎。