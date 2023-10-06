當前大陸民間吹起一股尋覓定存等4％以上高收益利率的風氣，小紅書等社群平台上，給予這些族群「存款特種兵」的封號，在錢難賺的當下，特種兵們可以從北上廣深等一線城市衝至西南內陸，只為存上一筆高收益定存。

綜合陸媒報導，今年以來，大陸諸多銀行不斷下調存款利率，四大商業銀行5年定存利率在第二季初期還有2.5％，僅三個月後就降至2.25％。

相較「中農工建」四大行不足2.25％的利率，地方銀行利率可能還有高出4％的水平，5年定存下，人民幣（下同）10萬元最終收益的利息可以相差近1萬元。各銀行密集頻繁下調存款利率，再加上資本市場低迷、其他理財方式的風險與疑慮，導致越來越多存款特種兵出現，可能旅遊順便遠赴其他省市存款，甚至專程花費近以日計的交通時間，只為了存錢。

目前4％左右是這些特種兵普遍的共識水平，只要能逼近、觸及該利率，規模不受太大限制，就會有特種兵跋山涉海前去搶額度。譬如，有民眾特地讓父母搭臥鋪火車從徐州前來西安，因為在陝西秦農銀行找到定存5年3.9％利率的條件，同地方還在另一家銀行找到3.8％的利率，綜計存了70萬元到上述兩家銀行。

另有北京從事公職的女性，在網路上看到四川銀行客戶經理相關評論，諮詢後問到4.05％的利率，立刻在第二天橫跨了一千多公里前往存款，存了40多萬，但剩餘額度只批准20多萬拿到4.05％條件。不久後，四川銀行準備調降利率，該名女性再次從北京前往四川存款。

當前小紅書、微信等平台上出現許多存款特種兵討論的主題與專區，有人會主動發問徵求有提供高利率的銀行經理，甚至有人研究交通路線讓特種兵更輕易前往四川、貴州等地區的4％高利率銀行，銀行客戶經理們也樂於在底下回覆增加曝光與業績。近期大陸不少人出外旅遊，許多民眾也趁旅遊時去存錢，甚至有大陸民眾發現香港有12％利率方案，特地從北部前往香港存款。

但高利率也要碰碰運氣，報導指出，許多特種兵可能到達時，才發現支行已沒有高利率的額度。中國人民銀行此前存款保險解答指出，在規定情形下，同一存款人在同一家機構的存款本息合計金額在50萬元以內的，存款保險實行全額賠付。50萬元成為特種兵們在一家銀行存款的上限。

另在相關金融產品爆雷消息的影響下，導致上述特種兵聚焦定存產品的現象，但業內人士表示，許多高利率產品可能限制比較低的額度，或是僅為不到一年的短期活動，需要注意相關細節。而此前還有包括河南村鎮銀行爆雷事件，許多人也會優先挑選知名度較高的銀行。