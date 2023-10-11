為了迎接老年化的社會，台灣推出以房養老的貸款業務，雖然每年都業務都持續成長，不過，對比老年人口數卻不成比例，銀行表示，國人還是停留在靠著小孩養老的觀念，寧可把房子留給小孩，把晚年生活希望交給小孩，但是，現在看到非常多的個案，房子一過戶，父母就不養，建議老年人要為自己好好打算，一房在手比小孩還牢靠。

根據資料顯示，台灣的以房養老貸款業務持續成長，但隨央行利率連五升，最高已飆到4％。金管會最新統計，截至今年9月底，已有15家銀行提供以房養老貸款服務，核貸件數累計達7,446件、核貸額度累計約426億元，年成長率分別達17.22％、17.68％，前五大銀行以一銀最積極，年增39％，合庫、土銀、華銀也都有雙位數成長。

面對連續五次升息，以房養老族衝擊利率，不過，目前主力銀行的合庫、土銀等最低利率還壓在3％以內，但合庫最低利率已從2.4％悄升至2.483％，土銀最高來到3.16％，華銀官網更從3.07％起跳，一銀最高利率甚至飆到4％。

一銀表示，以70歲的王老先生在北市有房子鑑價2,000萬元為例、貸款成數7成，貸款期間25年，換算下來每月約可領4萬6,000元，25年合計累積領取1,380萬元，當作養老生活金，且可結合安養信託或不動產保全型信託，有效進行金流管理或防止詐騙挪用，發揮資產保護功能。

銀行業者指出，以房養老對消費者來說就是長壽風險，若貸款期限屆滿，申請人尚健在，可能面臨償還貸款的壓力。以房養老有很多「老問題」，譬如銀行得承擔幾個風險，包括國人長壽、房價價跌、利率波動等，加上升息、各銀行又嚴控房市，可貸成數下壓到六成，導致銀行承做意願低。

專家透露，台灣的以房養老觀念還是不夠清楚，關鍵在於華人特有的觀念，包括「有土斯有財、房留子女又或希望在自有房產安養終年」等，讓老人申辦動能低。

有民眾表示，周邊很多的朋友老人家，都是抱著養兒防老的觀念，時間一到，就開始把手邊的房子金錢股票資產等，一一過戶給小孩，就怕被徵遺產稅贈與稅等，結果換來的是小孩拿錢走人，對老人是不養不理，或是直接丟到養老院去，這種個案看太多了，他們都嫌養老人家太麻煩了。

有網友也說，朋友的媽媽小中風住進醫院，結果還沒出院三個兄弟吵翻天，因為沒人要讓媽媽住進家裡照顧，儘管媽媽名下還有一間房子，價值大約３千萬元，己公證要給大兒子，尚未過戶，但三個兄弟己用種種原因理由不養媽媽，最後出院直接送媽媽去養老院。

網友感嘆表示，朋友媽媽只是小中風，傷到語言能力，其他都還很正常，只要陪伴與復健，也能恢復生活，想不到三個兒子都不肯讓媽媽住進家裡，房子還沒過戶，就被丟包到老人院去，若名下沒房子呢？所以，奉勸老人們還是要以房養老，想要靠小孩養老，真的是沒人說的準。