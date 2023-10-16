網銀「約定轉帳」已成詐騙溫床，甚至詐騙集團可以快速洗走數億元，立委郭國文痛批這已成為漏洞。金管會主委黃天牧16日指出，目前銀行局已在研究「事前、事中、事後」的防範措施；銀行局局長莊琇媛進一步表示，銀行公會針對網銀「約定轉帳」規定已擬定一個新版本，包括：高齡者是否適合設約轉、約轉金額上限等，下周將開會討論，11月底前會公布。

郭國文揭露詐騙最多的十大銀行其網銀「約定轉帳」限額狀況，其中，中信、合庫、玉山銀皆為200萬元；國泰世華、台新、一銀、華銀、土銀、永豐、彰銀則是300萬元。

郭國文指出，有些「約定轉帳」規定過於寬鬆，像有些高齡者從未使用過約定轉帳，某天卻突然一次申請多個約定帳戶，方便詐騙集團進行大額詐騙，應要求銀行實施全面KYC。

黃天牧指出，現在針對「約定轉帳」已在處理，會定出「事前、事中、事後」防範措施，等有共識會再說明。

莊琇媛表示，銀行公會已擬定新版網銀「約定轉帳」規定，會針對客戶是否適合設約定、高齡者設約轉帳戶限額多少等進行研擬新規範，下周會再開會討論，預計11月底前公布新規。

為防堵金融詐騙，金管會今年上半年已發函給各銀行，做兩大要求，一是民眾申請非本人的網銀、或電話語音銀行等做約定轉入帳號時，各銀行可視風險自行評估將生效日，從申請後「次一日」，改為「次二日」，延長約定轉帳到非本人帳號的生效時間。二若是屬銀行警示帳戶、衍生管制帳戶，則一律禁止設為約定轉入帳號。