中華成棒明天將與韓國爭奪杭州亞運金牌，今晚在超級循環賽最後一役對陣日本，推出左投王彥程先發。王彥程1局上雖讓日本兩人上壘，但也讓4棒佐藤龍彥打出游擊滾地雙殺打，化險為夷。不過2局上王彥程被日本敲出3安，4局上捕手戴培峰抓盜壘發生暴傳失誤，都各丟1分，讓中華隊5局結束以0比2落後。

中華隊保留部分主力迎接明日金牌戰，王彥程1局上1出局後被下川知彌擊出左外野安打，還盜上二壘，接著四壞保送北村祥治，所幸讓佐藤龍彥擊出游擊滾地球，中華隊游擊手廖俊凱策動雙殺守備，化解首局危機。

2局上王彥程被日本隊辻野雄大、金子聖史、向山基生擊出安打，失掉1分。中華隊打線則在3局下突破日本先發右投岩本喜照壓制，由7棒廖俊凱敲出全隊首安，可惜打跑戰術申皓瑋揮空吞K，廖俊凱也遭辻野雄大長傳阻殺。

4局上王彥程保送首名打者金子聖史，盜壘時捕手戴培峰暴傳，讓金子聖史上到三壘，並靠丸山壯史安打護送，輕鬆攻下日本隊的第2分。

5局下林立逮住偏高失投率先擊出左外野安打，可惜林子偉左外野飛球出局，李灝宇則擊出游擊滾地雙殺打，再次無功而返。