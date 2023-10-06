下班小心！颱風小犬雖已遠離台灣，但其外圍環流仍持續影響，氣象署今晚(6日)7:30，針對全台10縣市發布大雨特報，雨勢將持續到深夜。
大雨特報警戒區：台北、新北、基隆、桃園、新竹縣、新竹市、宜蘭、花蓮、台東與屏東。
氣象署指出，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚新竹以北、東半部(含蘭嶼、綠島)地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區慎防坍方及落石。
下班小心！颱風小犬雖已遠離台灣，但其外圍環流仍持續影響，氣象署今晚(6日)7:30，針對全台10縣市發布大雨特報，雨勢將持續到深夜。
大雨特報警戒區：台北、新北、基隆、桃園、新竹縣、新竹市、宜蘭、花蓮、台東與屏東。
氣象署指出，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚新竹以北、東半部(含蘭嶼、綠島)地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區慎防坍方及落石。
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